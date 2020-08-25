AUTO IN FIAMME A BELPASSO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP3III

Momenti di apprensione nella serata di ieri in territorio di Belpasso, lungo la strada provinciale 3iii dove un’auto, intorno alle ore 21.30, ha preso fuoco.Il conducente alla guida dell’auto fortuna...

Momenti di apprensione nella serata di ieri in territorio di Belpasso, lungo la strada provinciale 3iii dove un’auto, intorno alle ore 21.30, ha preso fuoco.

Il conducente alla guida dell’auto fortunatamente si è accorto in tempo delle fiamme ed è riuscito a scendere in tempo dalla vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento prontamente le fiamme, riportando la situazione sotto controllo.

Presenti anche le forze dell’ordine.

Nessun ferito, ma purtroppo gravi danni per l'autovettura