AUTO IN FIAMME A PIANO TAVOLA, SUL POSTO I VVFF

08 aprile 2020 22:37
Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha completamente distrutto una vettura in sosta in via Piersanti Mattarella a Piano Tavola , nei pressi della posta.

È accaduto intorno alle ore 22.00

Le fiamme hanno pesantemente danneggiato la vettura, benché tempestivo è stato l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che ha eseguito le operazioni di spegnimento.

