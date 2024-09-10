AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, CODE
Nel pomeriggio di oggi, 10 settembre 2024, un'autovettura ha preso fuoco sulla Tangenziale di Catania, prima dello svincolo di Gravina, nella corsia in direzione Misterbianco. L'occupante della vettur...
Nel pomeriggio di oggi, 10 settembre 2024, un'autovettura ha preso fuoco sulla Tangenziale di Catania, prima dello svincolo di Gravina, nella corsia in direzione Misterbianco.
L'occupante della vettura, dopo essersi accorto del pericolo in tempo, è riuscito a fermare il veicolo in corsia di emergenza, evitando conseguenze gravi.
I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente dalla Sede Centrale di Catania, hanno domato le fiamme. Si ipotizza che la causa dell'incendio sia un corto circuito.
Sul posto si sono formate code a causa dell'incidente.