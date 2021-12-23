AUTO SI RIBALTA ALLO SVINCOLO MISTERBIANCO MOTTA SANT'ANASTASIA
A cura di Redazione
23 dicembre 2021 09:38
Pauroso incidente ieri sera, 22 dicembre 2021, intorno alle ore 22.30, sulla superstrada ss121 in territorio Misterbianco.
Un autovettura, mentre si emetteva nello svincolo Motta/Motta Sant’Anastasia in direzione Paternò si è capovolta a ruote in aria.
Miracolosamente secondo le nostre informazioni nessuna grave conseguenza per le persone occupanti del veicolo.
Ancora da stabilire i motivi dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per tutti gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell'incidente.
Lo svincolo è stato chiuso il tempo necessario per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO