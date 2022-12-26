AUTO SI RIBALTA ALLO SVINCOLO MISTERBIANCO MOTTA SANT’ANASTASIA, FERITA CONDUCENTE

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.00 di oggi 26 dicembre 2022 sulla superstrada ss121.Una Fiat 500, condotta da una donna, mentre si emetteva nello svincolo Motta/Motta S...

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.00 di oggi 26 dicembre 2022 sulla superstrada ss121.

Una Fiat 500, condotta da una donna, mentre si emetteva nello svincolo Motta/Motta Sant’Anastasia in direzione Catania ha perso il controllo del mezzo e urtando contro il guardrail si è ribaltato su di un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò con un’autobotte ed un mezzo pick-up, che hanno estratto la conducente dal mezzo e l'hanno consegnata ai sanitari del 118 e, dopo una prima assistenza, è stata trasferita all'ospedale San Marco di Catania per accertamenti e approfondimenti.

Al termine delle operazioni di soccorso i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area.

Sul posto i Carabinieri per tutti gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Lo svincolo è rimasto chiuso per un paio d'ore per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.