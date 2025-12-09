Autovelox, il censimento del Ministero: a Paternò registrati solo due apparecchi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato online l’elenco nazionale e ufficiale di tutti gli autovelox autorizzati in Italia, a conclusione del censimento imposto a Comuni ed ent...

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato online l’elenco nazionale e ufficiale di tutti gli autovelox autorizzati in Italia, a conclusione del censimento imposto a Comuni ed enti dotati di organi di polizia stradale.

La scadenza per caricare i dati sulla piattaforma ministeriale era fissata per venerdì 28 novembre: da sabato 29 novembre, tutti i dispositivi non inseriti nell’elenco devono essere spenti, con conseguente nullità automatica delle multe eventualmente elevate.

Dall’elenco emergono anche i dispositivi attivi a Paternò, dove risultano censiti due autovelox lungo la Statale 284, uno per ciascuna direzione di marcia.

Il Mit ha definito il censimento "un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità".

Gli enti locali sono stati obbligati a fornire numeri di matricola, marca, modello, decreto di omologazione/approvazione e posizione esatta di ogni apparecchio.

Gli autovelox presenti a Paternò nell’elenco del Ministero

Dalla consultazione della piattaforma, filtrando per “Paternò”, risultano due dispositivi regolarmente censiti, entrambi riconducibili alla Polizia Locale del Comune di Paternò:

1️⃣ Autovelox – direzione Adrano

Codice: CMCTP019

Data decreto: 06/08/2014

Tipo: rilevatore di velocità in modalità istantanea

Marca: Sodi Scientifica

Modello: Autovelox 106

Matricola: 959325

Note: SS 284 km 42+800 – direzione Adrano

Data comunicazione: 12/11/2025 – ore 13:14

2️⃣ Autovelox – direzione Catania

Codice: CMCTP019

Data decreto: 06/08/2014

Tipo: rilevatore di velocità in modalità istantanea

Marca: Sodi Scientifica

Modello: Autovelox 106

Matricola: 959321

Note: SS 284 km 42+800 – direzione Catania

Data comunicazione: 12/11/2025 – ore 13:14

Si tratta dunque dei due dispositivi posizionati lungo la Statale 284, in entrambe le direzioni, da anni utilizzati per il controllo della velocità.

Cosa cambia adesso

Secondo il decreto ministeriale del 29 settembre, un autovelox non inserito nel portale ufficiale non può essere utilizzato: ogni sanzione generata da dispositivi non censiti risulterà priva di qualsiasi validità.

Il Codacons ricorda che:

“Chi non ha fornito i dati richiesti non potrà più utilizzare gli apparecchi, e le sanzioni elevate da dispositivi non censiti saranno nulle.”

Il nodo nazionale dell’omologazione

Resta comunque aperta la questione più delicata: quella dell’omologazione.

Dopo la sentenza della Cassazione dell’aprile 2024, infatti, un autovelox semplicemente “approvato” ma non omologato non può produrre multe valide.

Secondo le stime fornite dalle associazioni dei consumatori:

quasi il 60% degli autovelox fissi in Italia

degli autovelox fissi in Italia oltre il 67% dei dispositivi mobili

risulterebbero ancora privi di piena certificazione, con un inevitabile aumento dei ricorsi.

Il PDF completo

Il PDF ministeriale

consultabile online

— contiene, con filtri per Comune, ente, strada e tipo di apparecchio; si tratta del