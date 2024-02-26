AUTOVELOX SULLE STRADE SICILIANE: ECCO DOVE SARANNO FINO AL 3 MARZO
A cura di Redazione
26 febbraio 2024 15:48
La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità.
Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo.
Le sanzioni degli autovelox in Sicilia
Le sanzioni, ovviamente, variano in base allo sforamento del limite di velocità:
- fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro;
- da 10 fino a 40 Km/h in più del limite si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro;
- da 40 a 60 Km/h in più del limite si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
- oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.