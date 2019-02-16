AVEVA RAPINATO UNA GIOIELLERIA A TAORMINA, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 41enne catanese Giacomo PAPPALARDO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di MessinaL’uomo, gi...

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 41enne catanese Giacomo PAPPALARDO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Messina

L’uomo, già condannato dai giudici per rapina aggravata, reato commesso a Taormina nel 2015, era al momento detenuto nella comunità “F.A.R.O.” di Messina, luogo in cui è stato prelevato dai carabinieri per essere trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza, dove sconterà la pena definitiva equivalente ad anni 1 e mesi 3 di reclusione.