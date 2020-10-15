AVEVA UCCISO UN UOMO DENTRO IL CARA DI MINEO, ARRESTATO

Nella mattinata di ieri, ad esito di attività investigativa, personale della Squadra Mobile - Squadra Catturandi procedeva alla cattura del cittadino ghanese SEEBA Muhammed, nato in Ghana l’ 11.2.1995...

Nella mattinata di ieri, ad esito di attività investigativa, personale della Squadra Mobile - Squadra Catturandi procedeva alla cattura del cittadino ghanese SEEBA Muhammed, nato in Ghana l’ 11.2.1995, destinatario dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione nr. 689/2019 SIEP emesso in data 27.6.2019 dalla Procura della repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania, dovendo espiare la pena di anni 16 mesi 6 giorni 4 per l’omicidio del cittadino nigeriano INNOCENT Ehodag.

Il predetto omicidio scaturiva dai disordini verificatosi nel mese di luglio 2013 presso il C.A.R.A di Mineo, teatro di violenti tafferugli tra cittadini del Ghana e della Nigeria. Ad originare la contrapposizione sarebbe stato un diverbio al culmine del quale una cittadina nigeriana avrebbe schiaffeggiato un ghanese.

Nella circostanza un gruppo di ghanesi, tra questi SEEBA Muhammed, armato di bastoni si era diretto contro il predetto cittadino nigeriano che sostava, unitamente alla moglie innanzi alla palazzina che li ospita, colpendolo ripetutamente al capo.

La vittima a seguito delle lesioni riportate “trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale” moriva alcuni giorni dopo, l’11 agosto, presso il locale Ospedale Cannizzaro, dove era stato ricoverato per le cure del caso.

Le investigazioni tempestivamente avviate dalla Squadra Mobile di Catania consentivano, sin da subito, di individuare i responsabili del crimine compiutamente identificati per BRUCE Richard, nato in Ghana il 15.2.1986, e SEEBA Muhammed, nato in Ghana il 11.2.1995, destinatario della misura restrittiva.