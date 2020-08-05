AVEVANO ALLESTITO UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA. FRATELLI IN MANETTE AD ADRANO

Nella mattinata di ieri, nel quadro di specifici servizi antidroga nella cittadina di Adrano, agenti del Commissariato di P.S., a conclusione di una mirata e articolata attività investigativa, hanno a...

Nella mattinata di ieri, nel quadro di specifici servizi antidroga nella cittadina di Adrano, agenti del Commissariato di P.S., a conclusione di una mirata e articolata attività investigativa, hanno arrestato i germani INDORATO Pietro cl. 59 e INDORATO Rosario cl.55, responsabili dei reati di detenzione e produzione di stupefacenti a fini di spaccio.

È stata anche sequestrata una piccola piantagione di marijuana costituita da 6 arbusti, alti circa 3 metri. Inoltre, nel corso dell’operazione sono stati sequestrati diversi contenitori celati all’interno delle abitazioni dei due fratelli, contenenti diversi grammi di marijuana già essiccata e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Dopo le formalità di rito, i due Indorato, su disposizione dell’A.G., sono stati rimessi in libertà.