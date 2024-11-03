BANDA ARMATA SVALIGIA UNA SEDE DI DHL, «BOTTINO DA UN MILIONE DI EURO»

Questa notte una banda di ladri organizzata ha assaltato la sede Dhl di Monticelli d'Ongina, a cavallo tra le province di Piacenza e Cremona. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compa...

Questa notte una banda di ladri organizzata ha assaltato la sede Dhl di Monticelli d'Ongina, a cavallo tra le province di Piacenza e Cremona.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e dei colleghi del Nucleo investigativo di Piacenza, il gruppo di malviventi avrebbe organizzato il colpo in ogni dettaglio, riuscendo a portare via tantissima merce, soprattutto dispositivi hi-tech tra cui cellulari, tablet e computer nuovi.

Entrata in azione a notte inoltrata, la banda si sarebbe divisa in due gruppi. Una parte dei malviventi si è occupata di piazzare e incendiare macchine e furgoni (di cui erano entrati in possesso da un precedente furto) per bloccare gli accessi ed impedire l'arrivo tempestivo delle forze dell'ordine.

Per riuscire a rallentare l'intervento, una volta scattato l'allarme, hanno gettato per terra anche chiodi a tre punte.

Nel frattempo, un'altra squadra è penetrata con auto e camion nel piazzale della ditta, sfondando le sbarre e tenendo sotto il tiro le guardie all'ingresso. Poi hanno iniziato a svuotare il magazzino pieno di telefonini, tablet e computer nuovi. Infine, tutti i malviventi si sono dati alla fuga, dirigendosi in direzione del casello autostradale.

La banda era composta da 15-20 individui. Da quanto si apprende il Nucleo investigativo di Piacenza sta lavorando per quantificare il valore della refurtiva, mentre procede l'indagine per identificare i malviventi, fuggiti verso nord una volta abbandonato il capannone. S