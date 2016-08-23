Bando della Fiera di Settembre: and the winner is…

Nessuna richiesta alla prima manifestazione di interesse. Alla seconda si è presentata un’associazione di Belpasso

95047.it La Fiera di Settembre è in programma dal 16 al 25 del mese prossimo. Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato della manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Paternò (leggi: "FIERA DI SETTEMBRE, CHI VUOLE ORGANIZZARLA? ECCO IL BANDO"). Oggi vi aggiorniamo sul fatto che al 19 agosto è pervenuta al municipio una sola richiesta legata all’organizzazione della Fiera: è quella di tale associazione “Olimpus srl” che ha sede a Belpasso. Il primo tentativo del Comune (con scadenza al 5 agosto) era andato a vuoto; al secondo (con scadenza al 19 agosto) si è presentata per l’appunto l’associazione belpassese.

Il verbale si trova pubblicato dalla giornata di ieri sull’Albo pretorio del Comune.