Barbaro Messina alla Mostra Internazionale dell’Artigianato

E’ scattata oggi a Firenze con pezzi unici del Maestro paternese: “La gente è entusiasta. Raccontiamo l’energia della nostra terra”

95047.it Da oggi al prossimo 1 maggio a Firenze si svolge l’edizione numero 88 della Mostra Internazionale dell’Artigianato. E’ presente anche il Maestro paternese Barbaro Messina che ha allestito la Mostra culturale “Terra e fuoco dell’Etna”: “la pietra che viene appena appena sfiorata dal pensiero di chi la lavora, la modella e la racconta”. Vi diciamo che, a sole poche ore dall’inizio della Mostra, il successo è già stato indiscutibile: lo spazio riservato al Maestro è già tra i più visitati.

“Ho voluto presentare questa mia mostra per la prima volta a Firenze - ci dice Barbaro Messina -. Stiamo presentando un lavoro che racconta la pietra lavica sfiorata dall’argilla e dal colore: sono pezzi unici. Con i quali si vivono le vibrazioni dell’energia dell’Etna. C’è tanta emozione e tanta entusiasmo. Assieme a me ci sono anche tre aziende paternesi “Bottega di zia Pippa”, “Sinatra” e “SCA”. Vogliamo far conoscere le nostre eccellenze e le nostre storie. La gente, finora, è stata entusiasta”. Del resto, come biasimarla?