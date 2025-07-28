BELPASSESE RECIDIVO SORPRESO DAI CARABINIERI A CATANIA COME PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Continuano con determinazione i controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’illegalità diffusa e, in particolare, nel centro storico e nella zona del Lungomare...

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno scorto due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, intenti nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi.

Il primo, un 25enne residente a Lentini, è stato sorpreso in via Dusmet, intento ad agevolare la manovra di parcheggio degli automobilisti in cambio di denaro, nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di allontanamento (DACUR). Analoga situazione per un 36enne residente a Belpasso, fermato in piazza San Placido, anch’egli recidivo e in violazione del medesimo provvedimento. Per entrambi, dunque, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia penale

Nel corso dei controlli, inoltre, un 25enne di Messina ha tentato di sottrarsi all’identificazione scappando a piedi in piazza Stesicoro. I militari dell’Arma, però, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccarlo nonostante il suo tentativo di divincolarsi. L’uomo è stato, pertanto, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, e, sottoposto successivamente anche ad accertamenti tossicologici, è risultato positivo alla cocaina.

Complessivamente, durante il servizio, sono stati controllati 20 persone e 8 veicoli, non solo per garantire l’ordine pubblico, ma anche per restituire sicurezza e legalità a residenti e visitatori.