BELPASSO: AUTO A FUOCO NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO
A cura di Redazione
27 luglio 2019 20:04
FLASH
Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 19.20, a Belpasso, nei pressi del parcheggio del supermercato MD.
Per cause ancora in corso di accertamento una vettura Station Vagon in sosta è andata a fuoco.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo.
Per fortuna nessun problema per le persone.