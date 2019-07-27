95047

BELPASSO: AUTO A FUOCO NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO

FLASHAuto in fiamme questa sera, intorno le ore 19.20, a Belpasso, nei pressi del parcheggio del supermercato MD.Per cause ancora in corso di accertamento una vettura Station Vagon in sosta è andata a...

A cura di Redazione Redazione
27 luglio 2019 20:04
BELPASSO: AUTO A FUOCO NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO -
News
Condividi

FLASH

Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 19.20, a Belpasso, nei pressi del parcheggio del supermercato MD.

Per cause ancora in corso di accertamento una vettura Station Vagon in sosta è andata a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo.

Per fortuna nessun problema per le persone.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047