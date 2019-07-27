BELPASSO: AUTO A FUOCO NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO

FLASHAuto in fiamme questa sera, intorno le ore 19.20, a Belpasso, nei pressi del parcheggio del supermercato MD.Per cause ancora in corso di accertamento una vettura Station Vagon in sosta è andata a...

FLASH

Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 19.20, a Belpasso, nei pressi del parcheggio del supermercato MD.

Per cause ancora in corso di accertamento una vettura Station Vagon in sosta è andata a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo.

Per fortuna nessun problema per le persone.