Un incidente stradale si è verificato, questa mattina intorno le ore 9.30 a Belpasso, esattamente in via III Retta Ponente.

Ad essere coinvolta una Lancia Musa, che per cause ancora in via di accertamento, si è capovolta su un fianco.

Sul posto si è l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza il mezzo coinvolto.

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, fortunatamente per la signora, conducente del mezzo, non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Presente anche la polizia Locale per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tratto interessato è rimasto chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso.

BELPASSO: AUTO SI RIBALTA, ILLESA LA CONDUCENTE

