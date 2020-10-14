BELPASSO : CHIUSE DOMANI TUTTE LE SCUOLE PER LA DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI.

Il Sindaco di Belpasso considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale e la situazione di emerge...

Il Sindaco di Belpasso considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale e la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica ha emanato stamattina l'ordinanza n° 75 del 14/10/2020 .

Per i motivi citati in premessa ordina la chiusura per giovedì 15 ottobre 2020 degli Istituti Scolastici :

Scuola Media “Nino Martoglio”

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso centro.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso via Capuana.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso via Vittorio Emanuele.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso ex Tribunale.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso ex ITIS.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso VIII Traversa.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso Via Scuole Medie.

Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso centrale.

Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso Via Sandro Pertini.

Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso Via Mongibello.

al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria .







Tutte le scuole oggetto della disinfezione riprenderanno il normale funzionamento a partire da venerdì 16 ottobre 2020