BELPASSO: EVENTO CRISTIANO "VIVI UNA VITA REALE"

Vivi una vita Reale" evento evangelistico organizzato dalla Chiesa Evangelica "VivoVangelo" di Belpasso,

Vi invita a partecipare tutti i week-end di Luglio, in quel di Belpasso in via Roma 7 con una

postazione allestita all'aperto .

Tutti i venerdì,i sabati e le domeniche di questo mese vedranno lo svolgersi di concerti gospel , predicazioni , proiezioni e dibattiti a tema religioso.

Inoltre come ospite il 12 Luglio parteciperà anche "Compassion" (nota organizzazione missionaria internazionale che si occupa delle adozioni a distanza per la salvaguardia dei bimbi poveri) la quale la stessa con il referente di zona. Signor Costantino ci parlerà circa l'importanza e l’uso dell'acqua nei paesi del terzo mondo.

Inoltre l'evento conterrà’ uno spazio mattutino rivolto ai bambini per incoraggiare i loro talenti attraverso laboratori creativi e teatrali .

In particolare ogni venerdì mattina attività ludica sarà svolta dalle 9.30 alle 12 sempre gratuitamente da volontari della Chiesa Vivo Vangelo qualificati ed esperti nel campo dell’insegnamento e intrattenimento dei bambini.

Da evidenziare poi la settimana che va dal 22 al 26 Luglio, durante la quale sarà avviato il Grest estivo gratuito ,per dare possibilità ai bambini che diversamente con difficoltà economiche non ne avrebbero avuto le possibilità di parteciparvi.

la Chiesa VivoVangelo vuole dare ai bambini di Belpasso e non solo , la possibilità di integrazione , relazione e sviluppo delle proprie capacità in un clima di incoraggiamento e sereno svago.

Presenti saranno anche le autorità.

Per info 348/7697600.