Belpasso, Fiat Doblò si ribalta sulla SP4 verso Nicolosi: nessun ferito (FOTO)

Incidente intorno alle 13 sulla strada provinciale che collega Belpasso a Nicolosi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Strada chiusa per tre ore.

Incidente stradale nella giornata di oggi lungo la Strada Provinciale 4, che collega Belpasso a Nicolosi, dove un Fiat Doblò si è ribaltato su un fianco, finendo per occupare gran parte della carreggiata.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13, nel territorio di Belpasso.

Secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, che non avrebbe coinvolto altri veicoli. Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato lateralmente.

Fortunatamente, nonostante la spettacolarità dell'incidente, il conducente sarebbe rimasto sostanzialmente illeso, riportando soltanto qualche graffio.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

L'incidente ha provocato disagi alla circolazione. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alle ore 16, per consentire le operazioni necessarie alla rimozione del mezzo e alla messa in sicurezza della carreggiata.

Restano da chiarire le cause che hanno determinato il ribaltamento del veicolo.