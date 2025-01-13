BELPASSO – GRAVE INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE, 22ENNE FINISCE CONTRO UN MURO, FERITO

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 15 lungo via Papa Giovanni Paolo II, la circonvallazione di Belpasso, nei pressi della villa comunale.Un giovane di 22 anni...

Un giovane di 22 anni, residente a Belpasso, mentre era alla guida di una Lancia Y, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro il muro di una proprietà privata e ribaltandosi subito dopo.

L’impatto è stato così violento che il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il giovane dalla vettura.

I sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza, hanno prestato le prime cure al ferito e successivamente lo hanno trasportato all’ospedale San Marco di Catania per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, il giovane non avrebbe riportato ferite gravi.

Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, intervenute per effettuare i rilievi. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico nel tratto interessato. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, si è resa necessaria una chiusura parziale della carreggiata.

Le autorità locali hanno rinnovato l’invito agli automobilisti a guidare con prudenza, soprattutto nei tratti più trafficati o potenzialmente pericolosi, al fine di evitare ulteriori episodi simili.