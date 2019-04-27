BELPASSO: NON RISPONDE, 74ENNE TROVATA MORTA IN CASA
Tragica scoperta ieri sera a Belpasso.
Una donna di 74 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via II Retta Ponente.
Preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei, sono stati i vicini di casa, della donna a contattare i vigili del fuoco.
La porta dell’abitazione, era chiusa, i pompieri una volta giunti sul posto hanno dovuto sfondarla, una volta all'interno dell'abitazione la triste scoperta.
Nell'appartamento è giunto anche il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso..
Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.
Sul posto i Carabinieri di Belpasso