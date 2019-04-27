95047

BELPASSO: NON RISPONDE, 74ENNE TROVATA MORTA IN CASA

Tragica scoperta ieri sera a Belpasso.Una donna di 74 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via II Retta Ponente.Preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con l...

27 aprile 2019 08:41
Tragica scoperta ieri sera a Belpasso.

Una donna di 74 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via II Retta Ponente.

Preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei, sono stati i vicini di casa, della donna a contattare i vigili del fuoco.

La porta dell’abitazione, era chiusa, i pompieri una volta giunti sul posto  hanno dovuto sfondarla, una volta all'interno dell'abitazione la triste scoperta.

Nell'appartamento è giunto anche il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso..

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Sul posto i Carabinieri di Belpasso

