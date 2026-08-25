Belpasso, parte il recupero della Chiesa di San Giuseppe: opere d’arte messe in sicurezza

Sono iniziate giovedì scorso le operazioni di sgombero della Chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Borrello, a Belpasso. Primo passo di un intervento di risanamento che nei prossimi mesi restituirà alla comunità un edificio più sicuro e riqualificato.

L'intervento si è reso necessario dopo il cedimento dei legni dell'abside e di parte della copertura, che ha imposto un'opera di somma urgenza. I lavori riguarderanno il rifacimento del tetto e la riqualificazione dell'intera struttura.

A darne notizia è il parroco, padre Nino Nicoloso, che in un messaggio alla comunità ha voluto sottolineare il valore storico e affettivo del luogo: la chiesa custodisce la memoria di battesimi, matrimoni e funerali di generazioni di fedeli, e le sue pietre portano con sé testimonianze che risalgono fino all'eruzione che colpì Belpasso nel 1669.

In queste ore ogni opera d'arte e ogni arredo di valore storico custodito nell'edificio viene imballato e catalogato secondo protocollo di protezione civile C.O.E.S. (Coordinamento Operazioni Emergenze Sicilia), struttura di secondo livello affiliata alla struttura nazionale "Proteggere Insieme", guidata dal presidente Pippo Fazio, che il parroco ha ringraziato per la professionalità dimostrata.

Le funzioni restano garantite. Nei giorni feriali le celebrazioni si terranno nei locali dell'ex ufficio postale, in via Vittorio Emanuele III, a pochi passi dalla chiesa. Per le festività e la Santa Messa domenicale, i fedeli continueranno a ritrovarsi nella Chiesa di San Rocco.

Il progetto architettonico porta la firma dell'architetto Salvatore Gangemi, mentre la progettazione strutturale è a cura dell'ingegnere Andrea Carmelo Toscano.

L'intervento è reso possibile dai fondi stanziati dalla Regione Siciliana, grazie all'attenzione del Presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, e dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, per il tramite del deputato Giuseppe Zitelli.

"Il cammino di rinascita della nostra chiesa è appena iniziato – ha concluso padre Nicoloso –. Terremo aggiornata la comunità, passo dopo passo, perché questa è la casa di tutti noi".