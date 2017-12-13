BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
A cura di Redazione
13 dicembre 2017 15:05
Belpasso in festa per santa Lucia. Il simulacro della patrona da questa mattina è in processione per le vie della città.
Domani, 14 dicembre, è la giornata della devozione cittadina. Alle 10:30 monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania, presiederà il Solenne Pontificale in chiesa madre.
FOTO TURI M
