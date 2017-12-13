95047

BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente

Belpasso in festa per santa Lucia. Il simulacro della patrona  da questa mattina è in processione per le vie della città.Domani, 14 dicembre, è la giornata della devozione cittadina. Alle 10:30 monsig...

A cura di Redazione Redazione
13 dicembre 2017 15:05
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente -
Dintorni
Condividi

Belpasso in festa per santa Lucia. Il simulacro della patrona  da questa mattina è in processione per le vie della città.

Domani, 14 dicembre, è la giornata della devozione cittadina. Alle 10:30 monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania, presiederà il Solenne Pontificale in chiesa madre.

FOTO TURI M

BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente
BELPASSO: Santa Lucia fra la sua gente

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047