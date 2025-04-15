BELPASSO, SCOPERTO ALLEVAMENTO ABUSIVO DI CAVALLI E FARMACI DOPANTI: 28ENNE DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, con il fondamentale supporto dei Medici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania, hanno eseguito una ispezione congiunta presso una str...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, con il fondamentale supporto dei Medici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania, hanno eseguito una ispezione congiunta presso una struttura situata nella zona periferica nord-est di Belpasso, area caratterizzata da fondi agricoli e strutture destinate all’allevamento di cavalli.

L’intervento, inserito nell’ambito di una più ampia attività di contrasto all’uso illecito di farmaci veterinari e al maltrattamento degli animali impiegati nelle corse clandestine, ha riguardato un 28ennei, residente nel comune etneo, il quale è stato denunciato per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il controllo ha infatti permesso di scoprire che, nella sua proprietà, l’uomo aveva allestito una vera e propria stalla ma assolutamente priva di qualsiasi autorizzazione, quindi abusiva, nella quale deteneva due cavalli, uno dei quali è risultato sprovvisto di microchip identificativo e, pertanto considerato di provenienza incerta.

Accanto ai ricoveri per gli animali, inoltre, il 28enne aveva nascosto una significativa quantità di farmaci ad uso veterinario e umano, alcuni dei quali classificabili come anabolizzanti, corticosteroidi e sostanze ad azione dopante, spesso utilizzati per alterare le prestazioni degli equini. Numerosi prodotti erano anche scaduti, alcuni già utilizzati, privi di tracciabilità o sprovvisti di regolare prescrizione medico-veterinaria, pertanto il personale veterinario dell’Asp ha proceduto al sequestro amministrativo.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione e sanzionato per quasi 36.000 euro, mentre entrambi gli equini sono stati sottoposti a sequestro amministrativo da parte del personale medico veterinario dell’Asp.

L’operazione si inserisce nel quadro di un’intensificazione dei controlli sul territorio volti a colpire le corse clandestine di cavalli e ogni forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali, fenomeni che rappresentano una grave violazione della legge e un serio rischio per la salute pubblica, il benessere animale e la sicurezza stradale.