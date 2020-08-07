BEYOND LOCATION DEI VIP, ALVIERO MARTINI E LICIA NUNEZ.

Ecco chi erano vip di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, ospiti al Beyond. Dopo l’evento “Alta Moda al Castello” i personaggi noti della manifestazione, protagonisti insieme al loro entourage e...

Ecco chi erano vip di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, ospiti al Beyond. Dopo l’evento “Alta Moda al Castello” i personaggi noti della manifestazione, protagonisti insieme al loro entourage e gran parte dell’Amministrazione comunale, sono stati ospiti in forma privata nel prestigioso circolo culturale Beyond della famiglia D’Amanti.

D’Amanti e gli ospiti Alviero Martini con Licia Nunez.

Il famoso stilista Alviero Martini ha apprezzato l’accoglienza dei padroni di casa, ha apprezzato tutte le opere d’arte contenute all’interno e in particolare modo le opere di Hopeless – alias Martina Rao – tanto che ha deciso di aderire al circolo facendo domanda di ammissione come membro. Poi ha autografato un dipinto con temi a lui vicini, realizzato dalla giovane Martina Rao, intitolato “Sicilia Bedda”.

Licia Nunez ha dichiarato di essersi “innamorata dei dipinti di Odessa”, alias Fabio Torrisi. I vip sono stati omaggiati di gioielli di artigianato offerti da “Terra d’amuri”, nota azienda di Ragalna della famiglia Pappalardo. Il presidente di Beyond Denise D’Amanti ha fatto un ottimo lavoro, risultato dal quale si evince una forte adesione da parte di artisti locali produttori di opere d’arte e nello stesso tempo ha dimostrato di attrarre appassionati e addirittura dei personaggi famosi nella nostra cittadina. Insomma il Beyond si classifica come prima location paternese che ha ospitato dei vip di fama internazionale grazie alla sua peculiarità artistica che lo contraddistingue.

Il primo cittadino Nino Naso ha dichiarato di essere “soddisfatto della bella accoglienza tutta paternese: dall’evento nella nostra collina storica all’intrattimento dei noti vip dopo l’evento moda a Paternò”.

Secondo Naso “il Beyond ci darà soddisfazioni e attirerà tanti appassionati d’arte nella nostra Paternò”.

Anche Pippo Borrata, che da quindici anni si spende per organizzare l’evento “Alta Moda al Castello”, si dichiara “soddisfatto per il successo dell’evento e del dopo evento al Beyond, location chic e di buon gusto, espressione di creatività e contenitore di opere d’arte degne di nota Made in Paternò”. Dichiara ancora che “Il Beyond è un’attrazione per gli appassionati di arte e sarà sicuramente punto di nicchia per ritrovo di vip che si trovano nell’interland catanese e non solo.

