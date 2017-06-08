95047

BIANCAVILLA: A SPASSO A BORDO DI UN MOTOCICLO ANZICHÉ AI DOMICILIARI

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla (CT) hanno arrestato ZAPPALA' Salvatore, 25enne, del luogo, per evasione.Ieri mattina, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha so...

08 giugno 2017 13:39
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla (CT) hanno arrestato ZAPPALA’ Salvatore, 25enne, del luogo, per evasione.

Ieri mattina, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso il giovane a bordo di un motociclo come passeggero in quel Viale Europa in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era sottoposto poiché ai domiciliari per un sequestro di persona e tentata rapina commessa 14 febbraio scorso a Rimini.

L’arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

