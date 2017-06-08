BIANCAVILLA: A SPASSO A BORDO DI UN MOTOCICLO ANZICHÉ AI DOMICILIARI

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla (CT) hanno arrestato ZAPPALA’ Salvatore, 25enne, del luogo, per evasione.Ieri mattina, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha so...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla (CT) hanno arrestato ZAPPALA’ Salvatore, 25enne, del luogo, per evasione.

Ieri mattina, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso il giovane a bordo di un motociclo come passeggero in quel Viale Europa in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era sottoposto poiché ai domiciliari per un sequestro di persona e tentata rapina commessa 14 febbraio scorso a Rimini.

L’arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.