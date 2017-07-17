BIANCAVILLA: AI DOMICILIARI PER MINACCE E DANNEGGIAMENTO
A cura di Redazione
17 luglio 2017 12:24
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 67enne Placido TOMASELLO del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dall’ufficio esecuzioni del Tribunale di Catania.
Condannato dai giudici poiché ritenuto colpevole di minacce e danneggiamento aggravato, reati commessi ad Adrano nell’aprile del 2011, sconterà ai domiciliari la pena comminatagli, equivalente ad anni 1 di reclusione.