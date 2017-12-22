BIANCAVILLA: Arrestato il terrore delle donne di Biancavilla, esperto in "scippi"

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 55enne Giuseppe FERRO del post

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 55enne Giuseppe FERRO del posto, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Catania, in relazione ai reati di rapina, furto con strappo e lesioni.

Tra la primavera e l’estate 2017 era diventato il terrore delle donne biancavillesi portando a termine diversi scippi.

Come accertato dagli investigatori dell’Arma, in serie ha commesso:

18 aprile 2017 in Via Alcide De Gasperi strappa dal collo di una 76enne una collana in oro; 18.7.2017 in Via Dottor Portale strappa dal collo di una 82enne un’altra catenina in oro; 21.8.2017 in Via Vittorio Emanuele strappa dal collo di una 65enne sempre una collana d’oro; ed infine il 12.9.2017 in Via Reina prende di mira una donna audiolesa di 47 anni che tiene per mano la figlioletta di appena 4 anni. La coglie di sorpresa alle spalle, la spinge contro il muro e pur di strapparle dal collo la catenina d’oro la scaraventa in terra infischiandosene delle urla della bambina terrorizzata.

I carabinieri ricostruendo minuziosamente i quattro episodi, grazie alle testimonianze rese dalle vittime, all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive in quelle zone, nonché tracciando nei compro oro del posto il passaggio del criminale – che vendeva i preziosi rubati presentando il proprio documento di riconoscimento - hanno fornito delle prove inconfutabili a carico del reo che hanno consentito al giudice di emettere il provvedimento restrittivo.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.