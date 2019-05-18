BIANCAVILLA: CAMION SI RIBALTA SULLA VECCHIA SS 121, AUTISTA MIRACOLOSAMENTE ILLESO

Incidente fortunatamente senza gravissime conseguenze per l'autista di un camion, questa mattina, intorno alle ore 08.30 sulla "vecchia" ss121 in territorio di Biancavilla.Un camion per cause in via d...

Incidente fortunatamente senza gravissime conseguenze per l'autista di un camion, questa mattina, intorno alle ore 08.30 sulla "vecchia" ss121 in territorio di Biancavilla.

Un camion per cause in via d'accertamento si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Adrano per per mettere in sicurezza il mezzo.

In via precauzionale, è intervenuta anche un'ambulanza del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Biancavilla per i rilievi e la gestione del traffico.

Disagi al traffico e alla circolazione si sono registrati nella zona.