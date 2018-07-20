BIANCAVILLA: Condannata in via definitiva a 12 anni e sei mesi per traffico di droga

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno tratto in arresto la 39enne SPANÒ Valeria del posto poiché condannata con sentenza definitiva alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione per il reato...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno tratto in arresto la 39enne SPANÒ Valeria del posto poiché condannata con sentenza definitiva alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commesso a Catania tra marzo e luglio del 2009.

L’arrestata, dopo le formalità di rito è stata tradotta presso Casa Circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G.