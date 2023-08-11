BIANCAVILLA, SCONTRO AUTO-MOTO NELLA NOTTE: UN MORTO ED UN FERITO
Dramma alle porte di Biancavilla dove si è verificato un drammatico incidente stradale.
Il bilancio è di una vittima, un motociclista e un ferito grave. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in corso di valutazione.
Il sinistro si è verificato intorno all'una di oggi , 11 Agosto 2023, in via della Montagna a scontarsi una autovettura ed una moto.
Ad avere la peggio il giovane Vincenzo T. a bordo della moto che è caduto rovinosamente a terra, inutili i soccorsi del 118 , il ragazzo è morto sul colpo.
Ferito e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, un altro giovane che era bordo della moto, lievi ferite per la conducente dell'autovettura.
Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno raggiunto il luogo del tragico sinistro ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e poter ricostruire a dinamica del sinistro