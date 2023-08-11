BIANCAVILLA, SCONTRO AUTO-MOTO NELLA NOTTE: UN MORTO ED UN FERITO

Dramma alle porte di Biancavilla dove si è verificato un drammatico incidente stradale. Il bilancio è di una vittima, un motociclista e un ferito grave. Le cause e la dinamica dell'incidente sono anc...

A cura di Redazione 11 agosto 2023 08:06

