BIANCAVILLA. SCONTRO TRA CICLISTA E FURGONE SULLA SP167: INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO
Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 10:30 di questa mattina sulla SP167, in territorio di Biancavilla. Secondo le prime ricostruzioni, un ciclista si sarebbe scontrato violentemente contro un furgone, riportando gravi ferite andando a sbattere violentemente contro il parabrezza.
Altri due ciclisti, che si trovavano insieme a lui, avrebbero riportato ferite lievi.
Sul posto sono intervenute due ambulanze per fornire i primi soccorsi.
Vista la gravità delle condizioni del ciclista, un uomo di Pedara, più seriamente ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente.
La Polizia Municipale di Biancavilla si è occupata dei rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.
Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità delle persone coinvolte.