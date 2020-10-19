BIANCAVILLA.SEQUESTRATE DUE OFFICINE ABUSIVE OPERANTI NELLA MEDESIMA STRADA: DENUNCIATI I TITOLARI

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, coadiuvati dalla Polizia Provinciale di Catania, hanno denunciato due persone del posto, di 56 e 44 anni, poiché ritenute responsabili di gestione illecita...

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia ambientale, hanno individuato nella medesima strada, la via Sant’Angeli Custodi, due autofficine: una adibita a carrozzeria e l’altra alle riparazioni meccaniche.

Entrambe le attività era state avviate all’interno di due garage senza alcuna autorizzazione amministrativa e prive dei registri e dei formulari inerenti allo smaltimento dei rifiuti.

La carrozzeria è stata posta sequestro preventivo, mentre in quella meccanica sono stati sequestrati solo gli attrezzi di lavoro.