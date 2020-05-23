BIANCAVILLA: UBRIACO INVEISCE CONTRO I MILITARI E TENTA DI FUGGIRE: ARRESTATO

I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato il 48enne biancavillese Alfio Sarvà, reponsabile di omessa custodia di cose sottoposte a sequestro, minaccia, resistenza e oltraggio a pubbl...

I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato il 48enne biancavillese Alfio Sarvà, reponsabile di omessa custodia di cose sottoposte a sequestro, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché, ancora, denunciato per guida sotto l’effetto di alcol.

I militari nella nottata di ieri, mentre perlustravano le vie cittadine, hanno incrociato una Fiat Punto che zigzagava pericolosamente mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti quindi, azionato il lampeggiante, hanno intimato all’uomo di fermarsi ma questi, per tutta, risposta si è espresso con gestacci accelerando l’andatura e cercando un’improbabile fuga.

Immediatamente è scattato l’inseguimento che, poi, si è concluso in via Berdini quando i Carabinieri hanno bloccato la Punto con l’auto di servizio rendendosi immediatamente conto che l’uomo era visibilmente in preda ai fumi dell’alcol.

Nel corso del preliminare accertamento dei militari è risultato che l’autovettura fermata era già posta sotto sequestro perché utilizzata in assenza della necessaria copertura assicurativa, quindi hanno condotto l’uomo, che continuava ininterrottamente a inveire contro di loro, all’ospedale Maria SS. Addolorata di Biancavilla per essere sottoposto ad alcoltest al fine di determinarne il tasso alcolemico.