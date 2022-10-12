Bimba di due anni beve acqua di mare durante la traversata: la piccola è in coma

Per giorni, durante la traversata del Mediterraneo, hanno bevuto acqua di mare.Una bimba di 2 anni e la madre, arrivate a Lampedusa questa mattina insieme ad altri migranti, sono state trasportate in...

Per giorni, durante la traversata del Mediterraneo, hanno bevuto acqua di mare.

Una bimba di 2 anni e la madre, arrivate a Lampedusa questa mattina insieme ad altri migranti, sono state trasportate in elisoccorso negli ospedali Di Cristina e al Civico di Palermo in gravi condizioni.

La bimba è in coma ed è stata intubata. Ha un edema polmonare.

Gravi anche le condizioni della madre. Sono stati i sanitari del 118, coordinati dalla sala operativa di Palermo, a portarle in ospedale. A Lampedusa continuano gli sbarchi. Oggi sono arrivate 136 persone. Altre 110 migranti sono stati imbarcati, lasciandosi alle spalle l'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, sul traghetto di linea Paolo Veronese che in serata giungerà a Porto Empedocle.