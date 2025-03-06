BIMBA DI UN ANNO INGERISCE BATTERIE: SALVATA DAI MEDICI DEL GARIBALDI-NESIMA

Una bambina di un anno è stata condotta d’urgenza all’ospedale Garibaldi-Nesima, dopo aver ingerito due batterie a bottone. Il pronto intervento dei medici ha permesso di rimuovere i corpi estranei se...

Una bambina di un anno è stata condotta d’urgenza all’ospedale Garibaldi-Nesima, dopo aver ingerito due batterie a bottone. Il pronto intervento dei medici ha permesso di rimuovere i corpi estranei senza conseguenze gravi.

L’incidente è stato segnalato dai genitori della piccola, che hanno prontamente trasportato la bambina all’ospedale di Acireale. A seguito della segnalazione, è stato immediatamente contattato il Pronto Soccorso Pediatrico del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima, dove la dott.ssa Rita Leocata e la dott.ssa Valeria Di Stefano hanno immediatamente dato disponibilità per accogliere la piccola e procedere alla rimozione delle batterie.

Una volta arrivata al Pronto Soccorso Pediatrico, è stato prontamente allertato il gastroenterologo, dott. Domenico Catarella, insieme agli anestesisti della sala operatoria, dott. Giuseppe Calabrese e dott.ssa Lucia Terranova. Grazie alla loro tempestiva collaborazione, si è proceduto con successo alla sedazione e rimozione dei corpi estranei.

Al momento, la bambina si trova sotto osservazione presso lo stesso Pronto Soccorso Pediatrico e verrà monitorata per alcune ore. Le condizioni della piccola sono stabili e non sono emerse complicazioni.