BIMBO DI 11 MESI INGHIOTTE UNA VENTOSA E MUORE A VILLAFRANCA TIRRENA

Nel fine settimana un bambino di 11 mesi ha perso la vita a seguito di un incidente domestico a Villa Franca Tirrena.Il tragico epilogo è stato stato la conseguenza dell’ingestione da parte del piccol...

Nel fine settimana un bambino di 11 mesi ha perso la vita a seguito di un incidente domestico a Villa Franca Tirrena.

Il tragico epilogo è stato stato la conseguenza dell’ingestione da parte del piccolo di un elemento plastico, pare una ventosa riconducibile ad un oggetto di arredamento, che il bambino avrebbe ingoiato mentre la madre si apprestava a cambiargli il pannolino.

Intervenuta per salvare il piccolo anche una vicina di casa, infermiera, che sarebbe anche riuscita ad estrarre il corpo estraneo ma solo dopo alcuni minuti. Il tempo trascorso senza riuscire ad avere il corretto apporto di ossigeno, dunque, sarebbe stato comunque tale da rendere necessario il trasporto d’urgenza del bambino al Policlinico di Messina, dov’è purtroppo deceduto dopo poche ore. In ospedale è emerso anche il danneggiamento della trachea generato dall’oggetto ingoiato.

Sulla vicenda, su segnalazione d’ufficio da parte dell’Ospedale, è stato aperto dalla Procura di Messina un fascicolo per omicidio colposo a carico dei genitori che sono già stati ascoltati dagli inquirenti.