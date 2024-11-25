Black Friday: dalle origini fino al boom digitale. Le previsioni per il 2024 in Italia

Il Black Friday, che quest'anno si terrà il 29 novembre, è un evento ormai consolidato a livello globale. Nato negli Stati Uniti nel 1929, il Black Friday rappresenta l'inizio non ufficiale della stag...

Il Black Friday, che quest'anno si terrà il 29 novembre, è un evento ormai consolidato a livello globale. Nato negli Stati Uniti nel 1929, il Black Friday rappresenta l'inizio non ufficiale della stagione natalizia e si è evoluto in un fenomeno che segna il picco delle vendite per il settore retail. Legato inizialmente alla tradizione americana del Thanksgiving, il giorno successivo era caratterizzato da grandi sconti e promozioni per stimolare i consumi. La storia del termine "Black Friday" affonda le radici negli anni '60, quando i poliziotti di Filadelfia cominciarono ad usare l’espressione per descrivere il caos che si generava nelle strade, dovuto all'afflusso di persone nei negozi. Con il tempo, il significato del termine è cambiato, e oggi "Black Friday" è sinonimo di occasioni imperdibili per gli acquisti.

Il fenomeno del Black Friday in Italia e nel mondo

Il Black Friday, sebbene nato negli Stati Uniti, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, inclusa l'Italia, dove è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Oggi, infatti, è possibile trovare sconti e offerte speciali non solo nei negozi fisici, ma anche online, con una netta prevalenza delle vendite digitali. Un fenomeno questo che sta cambiando le abitudini di acquisto, con un crescente numero di consumatori che preferisce fare shopping dal proprio dispositivo piuttosto che recarsi in negozio.

L’utilizzo di codici sconto o coupon è una pratica molto comune per le attività, specialmente per quelle online. Questi incentivi non solo attirano nuovi clienti, ma contribuiscono a fidelizzarli, aumentando le vendite e migliorando l’esperienza d’acquisto. Sono dunque sempre di più i brand che la utilizzano: ad esempio questa pratica è spesso utilizzata anche dagli operatori di gioco online. Le offerte sul mercato sono così tante in questo settore che sarebbe consigliabile accedere ai siti di gioco solamente dopo aver consultato la lista dei migliori codici bonus casinò su uno dei tanti portali di confronto rintracciabili sul web come Affidabile.org, noto comparatore del settore iGaming, per avere così una panoramica chiara delle offerte proposte dai vari operatori. Approfittare di queste utili risorse consente ai consumatori di massimizzare i benefici delle promozioni, evitando di incappare in offerte poco trasparenti.

Le previsioni di spesa

Il Black Friday 2024 si prevede segnerà una nuova crescita nei volumi di spesa, continuando la tendenza che ha caratterizzato gli anni precedenti. Globalmente, nel 2023 gli Stati Uniti hanno registrato un record di vendite, con un giro d'affari che ha toccato i 9,8 miliardi di dollari, consolidando il Black Friday come uno degli eventi commerciali più significativi dell’anno. In Europa, il fenomeno ha avuto ottimi riscontri, con consumatori tedeschi e britannici che hanno speso in media rispettivamente 251 euro e 178 euro. Anche in Italia, il Black Friday 2023 ha fatto registrare numeri impressionanti, con un totale di 4 miliardi di euro spesi, segnando un aumento significativo degli acquisti online, che sono stati i principali protagonisti.

Per il 2024, si prevede che gli acquisti continuino a crescere, soprattutto nel settore dell'e-commerce, dove il Black Friday è ormai un’occasione imprescindibile per fare affari. I prodotti più gettonati, come smartphone, laptop, console da gioco e smart TV, saranno ancora una volta i principali protagonisti delle vendite. Inoltre, il settore dei viaggi, che sta vivendo un’ottima ripresa, potrebbe sorprendere, offrendo la possibilità di prenotare le vacanze con largo anticipo. Questo avverrebbe in totale sicurezza lontani da possibili truffe. Infatti, andando sulle principali piattaforme presenti online non si dovrebbero correre rischi in questo senso dato l’alto tasso di attenzione verso questi aspetti negativi. Un altro settore di grande successo è quello l’abbigliamento, con il 57% degli intervistati in Italia che ha dichiarato di voler acquistare capi di vestiario. A differenza del settore viaggi in questo ambito il rischio di incappare in eventuali truffe può essere significativo: che sia per il Black Friday o anche per il successivo periodo delle festività natalizie il consiglio è sempre quello di acquistare con con consapevolezza evitando venditori sconosciuti. Investire tempo nella ricerca di informazioni e recensioni sui prodotti e i rivenditori può fare la differenza per evitare spiacevoli sorprese.