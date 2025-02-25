BLACK LOTUS DI PATERNÒ TRIONFA NELLA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO REGIONALE PCR DI SOFTAIR

La scorsa domenica, 23 febbraio 2025, si è svolta a Gela la seconda tappa del Campionato Regionale PCR (Pattuglia Corto Raggio) di Softair, organizzato dal coordinamento CO.RE.SI, ente di promozione s...

La scorsa domenica, 23 febbraio 2025, si è svolta a Gela la seconda tappa del Campionato Regionale PCR (Pattuglia Corto Raggio) di Softair, organizzato dal coordinamento CO.RE.SI, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Tra le 13 squadre partecipanti, a distinguersi è stata la Black Lotus di Paternò, che ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a una prestazione impeccabile. Il team ha dimostrato grande preparazione, strategia e spirito di squadra, imponendosi sugli avversari con determinazione e abilità tattica.

Un successo frutto di mesi di duro allenamento e impegno, che ha permesso alla Black Lotus di affrontare al meglio le sfide della competizione. Ora la squadra guarda già alla prossima tappa del campionato, in programma a Piazza Armerina nel mese di marzo, dove cercherà di confermare il proprio dominio e proseguire la scalata verso la vittoria finale.

Un risultato importante per la Black Lotus, che continua a farsi strada nel panorama regionale del Softair. Complimenti alla squadra e in bocca al lupo per le prossime sfide!