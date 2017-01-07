BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITÀ': dalle ore 16:00 del 7 gennaio fino alle ore 24:00 dell'8 gennaio 2017CONDI-METEO AVVERSE: SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DI BURRASCA DAI QUADRA...
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITÀ': dalle ore 16:00 del 7 gennaio fino alle ore 24:00 dell'8 gennaio 2017
CONDI-METEO AVVERSE: SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
NEVICATE SPARSE FINO AL LIVELLO DEL MARE, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI, LOCALMENTE ABBONDANTI SUI RILIEVI. SI PREVEDONO, ALTRESI', TEMPERATURE BASSE, CON DIFFUSE GELATE
NEVICATE:
- per oggi 7 gennaio: fino a quote pianeggianti/costiere, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale e sui settori ionici centrali, con apporti al suolo generalmente moderati;
- per domani 8 gennaio: fino a quote pianeggianti/costiere, prevalentemente nella seconda parte della giornata, sui settori settentrionali dell'Isola, con apporti al suolo generalmente
moderati.
TEMPERATURE:
- per oggi 7 gennaio: valori serali e notturni molto bassi, con diffuse gelate anche a bassa quota in particolare nelle zone interessate dalle nevicate;
- per domani 8 gennaio: valori minimi ancora molto bassi, con diffuse gelate in particolare nelle zone interessate dalle nevicate.
VENTI:
- per oggi 7 gennaio: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte specie sui settori litoranei e sui rilievi dell'Isola;
- per domani 8 gennaio: forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca sui settori ionici e Stretto di Sicilia.
La SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) risponde al numero verde 800 40 40 40