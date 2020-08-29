BOLLETTINO ODIERNO: 29 CASI IN SICILIA E 1444 IN ITALIA NELLE ULTIME 24 ORE
Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Sabato 29 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore:...
Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Sabato 29 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.
Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: in discesa più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.
Cinque sono migranti (uno ad Agrigento, 3 a Pozzallo ed uno a Marzamemi).
Casi per provincia:
- Palermo 6
- Messina 5
- Ragusa 5
- Agrigento 3
- Catania 3
- Trapani 3
- Enna 2
- Siracusa 2
- Caltanissetta 0
Attualmente ci sono 1.084 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+1), 10 in terapia intensiva (+1) e 1004 in isolamento domiciliare, per un totale di 4257 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.887 (+3). Rimane fermo il dato dei decessi: 286. Diminuiscono i tamponi rispetto a ieri (2872 oggi).
DATI ITALIA
Lieve calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.444 contro i 1.462 della precedente rilevazione.
Una sola vittima, invece, dopo le nove di ieri.
Nuovo record dei tamponi: 99.108 secondo i dati del ministero della Salute.
• CASI +1444 su 99108 tamponi (ieri +1462 su 97065)
di cui 887 casi da screening
• MORTI +1 (ieri +9)
• GUARITI +322 (ieri +348)
• TER INT +5 (ieri +7, tot 79)
• RICOVERI -10 (ieri +47, tot 1168)
• POSITIVI +121 (ieri +1103, tot 23156)