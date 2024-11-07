BOLLO AUTO, ARRIVA LA SANATORIA: CANCELLATI INTERESSI E SANZIONI SUI DEBITI FINO AL 2023

Non ci saranno né sanzioni né interessi per tutte le tasse automobilistiche non pagate nel periodo che va dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2023. È stato approvato in Giunta regionale, all’interno...

La riproposizione è stata voluta con forza dal parlamentare Ignazio Abbate a seguito di numerose richieste arrivate da più parti anche per le gravi difficoltà economiche che molti settori produttivi attraversano. Per usufruire di questa agevolazione sarà necessario regolarizzare la propria posizione entro il 30 aprile 2025.

“Nei prossimi giorni – commenta Abbate – il provvedimento approderà in Aula per essere provato ed entrare quindi in vigore. Invito tutti coloro che non sono in regola con il pagamento di questa tipologia di tassa ad attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per poter così usufruire di sgravi che in alcuni casi possono essere molto significativi.

Penso, ad esempio, a tutte le aziende che hanno un parco mezzi pesanti di notevole spessore e che, solo di sanzioni e more, si ritroverebbero a pagare cifre spropositate. Ma penso, naturalmente, anche al privato cittadino che per difficoltà contingenti non ha potuto regolarizzare la propria posizione contributiva e che adesso avrà la possibilità di farlo senza ulteriori aggravi. Ho voluto fortemente la riproposizione di questo provvedimento concordandolo insieme all’Assessore all’economia, Alessandro Dagnino e al dirigente generale del settore delle Entrate Silvio Cuffaro”.