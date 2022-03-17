BONUS CULTURA PER I 18ENNI, DA OGGI E' POSSIBILE FARNE RICHIESTA

Parte domani 17 marzo il bonus cultura per i 18enni nati nel 2003.Tutti i maggiorenni che compiono 18 anni quest'anno, inclusi i giovani diciottenni stranieri con regolare permesso di soggiorno, potr...

Parte domani 17 marzo il bonus cultura per i 18enni nati nel 2003.

Tutti i maggiorenni che compiono 18 anni quest'anno, inclusi i giovani diciottenni stranieri con regolare permesso di soggiorno, potranno accedere al bonus di 500 Euro registrandosi sul sito www.18app.italia.it o sull'app 18app utilizzando Spid o Cie.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 agosto 2022, mentre il bonus dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2023.

Il bonus consiste in una carta elettronica utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audio- visiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera (anche russa).