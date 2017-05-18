BONUS MAMMA 2017: INIZIATI I PAGAMENTI

Il bonus mamma domani ha superato le 100.000 richieste. Intanto l'Inps comunica con una nota che sono iniziati i pagamenti:Sono oltre centomila le domande per il premio alla nascita o adozione, il cos...

Il bonus mamma domani ha superato le 100.000 richieste. Intanto l'Inps comunica con una nota che sono iniziati i pagamenti:

Sono oltre centomila le domande per il premio alla nascita o adozione, il cosiddetto bonus mamme, presentate dal 4 maggio – data di rilascio della procedura telematica di acquisizione – alle ore 18 di ieri, martedì 16 maggio.

L’Inps sta già procedendo con i pagamenti, il primo dei quali è stato disposto sempre nella giornata di ieri dall’agenzia Inps di Cesena. Circa il 71,66% del totale delle domande presentate riguarda nascite già avvenute, il 28,06% il compimento del settimo mese di gravidanza, mentre la differenza è rappresentata dalle domande per adozione e affidamento, nazionale e internazionale. Si ricorda che il premio è concesso dall’Inps in un’unica soluzione per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato, previa domanda da presentare telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN dispositivo, SPID e CNS;

chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso,

oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;

tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

