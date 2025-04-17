BRESCIA: SACERDOTE ACCUSATO DI ABUSI SU MINORI, ARRESTATO
Avrebbe abusato di minori che gli erano stati affidati per le attività della sua parrocchia. I carabinieri di Verolanuova, in provincia di Brescia, hanno arrestato un 48enne accusato di violenze sessu...
Avrebbe abusato di minori che gli erano stati affidati per le attività della sua parrocchia. I carabinieri di Verolanuova, in provincia di Brescia, hanno arrestato un 48enne accusato di violenze sessuali aggravate.
Don Ciro Panigara a inizio anno aveva dato le dimissioni da parroco di San Paolo, su richiesta della diocesi, dopo che un ragazzino aveva raccontato di aver subito attenzioni dal sacerdote.
"Sono emerse situazioni ed elementi di criticità che consigliano di interrompere immediatamente l'esperienza nella comunità parrocchiale" aveva scritto il vescovo di Brescia Tremolada in una lettera letta in chiesa ai fedeli.
Al sacerdote vengono contestati anche episodi relativi al 2011 al 2013 quando era curato in una parrocchia della Franciacorta, ad Adro.