BRONTE, INCENDIO IN FALEGNAMERIA: INTERVENGONO I POMPIERI

La notte scorsa i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Bronte per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di una falegnameria. Le cause sono in corso di accertamento.

L’allarme è stato dato dagli stessi proprietari che hanno tentato, senza riuscirci, a spegnere l’incendio.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Randazzo, Maletto e Linguaglossa che hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e al minuto spegnimento. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni solo ad una parte di termo copertura.

Sul posto militari dei Carabinieri e personale sanitario del Servizio 118, anche se non risultano feriti o intossicati.