BRONTE, INCENDIO IN UN DEPOSITO CON ESCAVATORI, AUTO, FURGONI ED ATTREZZATURE VARIE - LE FOTO

Stanno ancora operando, i vigili del fuoco di Adrano e Maletto, per bonificare il garage, adibito a deposito materiale e mezzi, sito in viale Kennedy a Bronte.

Un incendio scoppiato poco prima dell’una di stanotte, e che ha provocato danni per migliaia di euro. Diverse le chiamate al 112, appena i residenti e i vicini, hanno visto le fiamme sprigionarsi dai locali sottostanti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Adrano e Maletto, a cui poco dopo si sono aggiunti anche quelli di Randazzo, oltre a una seconda autobotte e una autoscala fatte arrivare dal Comando Provinciale di Catania.

Le fiamme altissime, hanno reso lungo e difficile il lavoro dei vigili del fuoco, che solo dopo molte ore di lavoro sono riusciti a domare l’incendio. Ma purtroppo i danni sono stati enormi.

All’interno del garage, oltre a vari attrezzi e materiali, vi erano anche dei furgoni e dei bobcat che sono stati interamente distrutti.

Impraticabile anche la stessa struttura della casa, che ha visto il solaio subire danni enormi dalle fiamme e dalle temperature, ed è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Randazzo.

Non sono note le cause dell’incendio, anche se sembra essere esclusa la matrice dolosa, ma indagini sono in corso da parte dei vvf e dei carabinieri.