BRONTE, MINACCIA DI STRANGOLARE LA VICINA DI CASA: DENUNCIATO
A cura di Redazione
23 marzo 2020 21:56
I Carabinieri della stazione di Bronte hanno denunciato un 60enne del posto poiché ritenuto responsabile di minacce.
L’uomo, al culmine di una lite con la vicina di casa, una ragazza di 28 anni, scaturita per motivi legati all’utilizzo in comune di un vano per il deposito di masserizie, ha minacciato di strozzarla.
I militari, in via cautelativa, hanno ritirato al denunciato le armi legalmente detenute: una pistola marca Pietro Beretta modello 98 F cal.9×21 e 47 cartucce del medesimo calibro.