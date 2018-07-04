CALABRIA: AUTO FINISCE IN MARE E RISCHIA DI TRAVOLGERE BAGNANTI
A cura di Redazione
04 luglio 2018 17:17
Incidente sul litorale di Rossano dove un’automobile è finita in acqua, ma senza alcuna conseguenza per i bagnanti presenti in spiaggia.
Solo danni alla vettura. alla quale, probabilmente, inavvertitamente un ragazzo aveva tolto il freno a mano, è scivolata, sotto gli occhi di tutti, lungo la spiaggia, precipitando in mare.
Sul luogo, per accertare quanto accaduto, si sono recati i carabinieri di Rossano.