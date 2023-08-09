CALCIO. LND SICILIA, DISEGNATA LA MAPPA DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Disegnata la mappa dei campionati maggiori siciliani di calcio, ma il consiglio direttivo della LND ha dovuto preliminarmente provvedere alla convalida delle graduatorie per i ripescaggi. Per quanto r...

Disegnata la mappa dei campionati maggiori siciliani di calcio, ma il consiglio direttivo della LND ha dovuto preliminarmente provvedere alla convalida delle graduatorie per i ripescaggi. Per quanto riguarda l’Eccellenza sono stati ripescati il Città di Gela (che nasce dalla fusione del Gela e della Nuova Città), il Fulgatore e l’Accademia Trapani. Restano fuori Vittoria, CUS Palermo e Palazzolo che avevano inoltrato domanda di ammissione.

Per la Promozione, ottengono il ripescaggio nel campionato superiore Nicosia, Città di Galati, Aci e Galatea di Acireale, Misterbianco, Nuova Azzurra Fenice e Football Club Marsala. Va tenuto conto che il Villarosa si è trasferito a Calascibetta. Inoltre, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota l’esatta denominazione ufficiale delle due squadre di Mazara del Vallo: il Mazara conserva denominazione e colori gialloblu; l’ex Mazarese diventa rigorosamente Unione Sportiva Mazara ’46 però in maglia giallorossa.

Il presidente della FIGC Sicilia Sandro Morgana si è soffermato a lungo sull’annunciata normativa per gli accordi economici tra le società di Eccellenza e Promozione nei riguardi degli atleti, sollecitando il rispetto dei nuovi tetti retributivi e stigmatizzando i gravi casi che nel 2022 hanno portato alla scomparsa di Biancavilla, Giarre e Troina. “Una amarezza – ha detto il presidente Morgana – che deve fare riflettere”.

Pertanto sono stati disegnati gli organigrammi dei due campionati:

Eccellenza girone A: Accademia Trapani, Aspra, Athletic Club Palermo, Casteldaccia, Castellammare ’94, Don Carlo Misilmeri, Folgore Castelvetrano, Fulgatore, Geraci, Mazara, Nissa, Oratorio San Ciro e Giorgio, Pro Favara ’84, Supergiovane Castelbuono, Unione Sportiva Mazara ’46, Unitas Sciacca.

Eccellenza girone B: Città di Gela, Enna, Imesi Atletico Catania ’94, Jonica, Leonfortese, Leonzio 1909, Mazzarrone, Messana ’66, Milazzo, Misterbianco 2011, Modica, Nebros, Paternò, Real Siracusa Belvedere, Roccacquedolcese, Santa Croce.

Promozione girone A: Alba Alcamo 1928, Bagheria Città delle Ville, Casteltermini, Città di San Vito Lo Capo, CUS Palermo, Empedoclina, F.C. Marsala, Gemini, Giardinellese, Iccarense, Kamarat, Parmonval, Partinicaudace, San Giorgio Piana.

Promozione girone B: Aluntina, Aquila, Atletico Messina, Città di Galati, Città di Mistretta, Lascari, Nuova Azzurra Fenice, Nuova Rinascita, Polisportiva Gioiosa, Pro Mende, Rosmarino, San Fratello, Sant’Angiolese, Valle del Mela.

Promozione girone C: Aci e Galatea, Belpasso 2014, Città di Acicatena, Città di Calatabiano, Kaggi, Nicosia, Real Aci, Real Suttano, Riposto, Santa Domenica Vittoria, Sant’Alessio, Sporting Città di Aci S. Antonio, Valdinisi, Villarosa S. Sebastiano.

Promozione girone D: Catania S. Pio X, Città di Avola 2020, Città di Canicattini, Frigintini, Megara 1908, Misterbianco Calcio, Palazzolo, Priolo Gargallo, Pro Ragusa, Santa Lucia, Villaggio S. Agata 2016, Virtus Ispica 2020, Vittoria, Vizzini 2015.

Sono stati anche fissati i due gironi da dodici squadre del neonato campionato Elite U17 e U15, quindi, di quelli regionali pari età, prevedendo in quest’ultimo caso dieci ripescaggi nell’U17 e sette nell’U15.

Campionato Elite U17

Girone A: Academy Ribolla, Athena Agrigento, Buonpastore, Calcio Sicilia, Città di Gela, CUS Palermo, Fortitudo Bagheria, Free Time Capo d’Orlando, Gonzaga, New Eagles 2010 Capo d’Orlando, Panormus, Trapani 1905.

Girone B: Accademia Siracusa, Città di Taormina, Game Sport Ragusa, Jonia Riposto, La Meridiana, Libertas Rari Nantes, Misterbianco Calcio, Modica Airone, Real Catania, RG Siracusa, Stella Nascente Aci S. Antonio, Team Sport Millennium.

Campionato Elite Under 15

Girone A: Academy Panormus, Academy Ribolla, Athena Agrigento, Calcio Sicilia, Castelvetrano Selinunte, Ciakulli Calcio, Fortitudo Bagheria, S. Sofia Licata, Sporting Pallavicino, Team Calcio, Trapani 1905, Villabate.

Girone B: Academy Barcellona, Academy Katane School, Accademia Siracusa, Fair Play Messina, Gamne Sport Ragusa, Katane Soccer, Jonia Riposto, Jonica S. Teresa Riva, La Meridiana, New Eagles 2010 Capo d’Orlando, Real Trinacria Catania, Team Sport Millennium.

Per la C1 di calcio a cinque, sono stati composti due raggruppamenti, rispettivamente di tredici e dodici squadre.

Serie C1 di calcio a 5

Girone A: Akragas, Atletic Palermo, Atletico Monreale, Bonifato Alcamo, CUS Palermo, Isola C5, Palermo calcio a 5, Palermo Futsal Eightynin, S. Isidoro Bagheria, San Vito Lo Capo, Sporting Alcamo, 3M Calcio a 5.

Girone B: Acireale C5, Aretusa ’94, Carlentini, Città di Leonforte, Futsal Ferla, La Madonnina Belpasso, Montalbano, PGS Vigor S. Cataldo, Real Palazzolo, Scicli Sporting Club, Sicilgrassi C5, Viagrande C5, Vigor Itala.